إيطاليا: ارتفاع ملحوظ للإصابات الجديدة بكوفيد 19 و10 وفيات أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن الإصابات الجديدة بوباء كوفيد 19 قد شهدت في الساعات الـ24 الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، كما فارق الحياة 10 أشخاص جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وكشف التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة والمتاح على موقع الدفاع المدني أيضا، أن “هناك 1907 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا”، بينما كانت أمس قد توقفت الإصابات عند 1585 حالة ايجابية، وأنه “مقارنة بيوم أمس، تم تسجيل 10 حالات وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي بذلك إلى 35,668 ضحية منذ بداية حالة الطوارئ”.

وأشار التقرير الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، الى أن “تحاليل الكشف التي تم إجراؤها في آخر 24 ساعة بلغت 99,839″، مشيرا الى أن “هناك 853 شخص آخرين تماثلوا للشفاء، ليصبح مجموع أعداد المتعافين 216,807”.

وخلص بيان الوزارة بالإشارة الى أن “هناك انخفاضاً طفيفاً في أعداد مرضى العناية المركزة أيضاً”، والذين “يبلغ عددهم حالياً 208 أشخاص”، وهم “بانخفاض بفارق 4 أشخاص”.