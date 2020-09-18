إيطاليا: نأمل دعم جميع الأطراف الليبية لمسيرة الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزارة خارجيتها، إنها “مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي، نأمل أن تدعم جميع الأطراف وبمسؤولية، مسيرة الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في ليبيا، في سياق عملية برلين”.

وذكر بيان للوزارة، قصر (فارنيزينا)، الجمعة، أن “إيطاليا قد رحبت بشدة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (Unsmil)”، كما “تدعم باقتناع قوي، جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي”.

وأضاف البيان، “نأمل أن يتحد أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية لدعم هذا المسار والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا”، وذلك “في ظل امتثال كامل للقانون الدولي، بدءا بحظر توريد الأسلحة”.