برلماني إيطالي: نحن خارج طاولات البحث ذات الاعتبار في السياسة الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اتهم برلماني إيطالي معارض، حكومة بلاده، لكون “إيطاليا خارج أي طاولة بحث ذات اعتبار في مجال السياسة الخارجية”.

وكتب عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ماتّيو بيريغو، في مذكرة الجمعة، أنه “بالإضافة إلى انعدام ثقل الحكومة الإيطالية في إطار الملف الليبي بشكل كامل، وهو ما يجعلنا نشعر بالارتعاش مقارنة بالدور القيادي الذي لعبته بلادنا لأكثر من قرن في المنطقة”، فـ”نحن مضطرون أيضًا لمكابدة إذلال رؤية مواطنينا رهائن لميليشيات (المشير خليفة) حفتر في شرق ليبيا”. مؤكدا أن “هذا عار غير مقبول”.

وأشار بيريغو الى أن “العجز الكلي لحركة الخمس نجوم في السياسة الخارجية حقيقة لا تقبل الجدل”، فـ”إيطاليا خارج الطاولات التي تمتلك ثقلاً، تزداد سَحقاً أكثر فأكثر في القبضة التركية القطرية”، بينما “تسجل أوروبا غياباً محرجاً عند توقيع (الاتفاق الإبراهيمي) في اشنطن”، التسمية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلص برلماني (فورتسا إيتاليا) الى القول: “نحن نخطيء من ناحية وضعنا الجيوسياسي وشركائنا الدوليين”، لذا “فلتقدم وزارة الخارجية على حركة ما”.