سيناتور إيطالي: نخاطر بمأساة أخرى بسبب أوپن آرمز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر سيناتور إيطالي معارض من خطر وقوع مأساة أخرى للمهاجرين بسبب سفينة (أوپن آرمز)، التابعة للمنظمة غير الحكومية الإسبانية التي تحمل الاسم ذاته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، أنه “يستمر الأشخاص اليائسين الذين تقلهم سفينة (أوپن آرمز) الراسية قبالة الساحل الإيطالي، بإلقاء أنفسهم في عرض البحر”.

ورأى غاسباري أن هذا الأمر “قد يحول القضية إلى مأساة أخرى بسبب عمل هذه المنظمة غير الحكومية التي تحل في الواقع محل مهربي البشر، الذين يستغلونها ويزيدون أرباحهم”، حيث “تذهب لانتشال المهاجرين قبالة سواحل ليبيا أيضاً”.

وذكر أن طاقم السفينة “بعد عدم تلقيه أي رد من مالطا توجه بعد ذلك إلى صقلية”، مبينا أن “السفينة مرابطة الآن في المياه قبالة باليرمو”.

وأشار السيناتور المعارض الى أنه “يجب إدانة عمل هذه المنظمة. لقد ضقنا ذرعا بسيارات الأجرة البحرية هذه التي تغذي رحلات الأشخاص اليائسين، أعداد الموتى في البحر المتوسط ​​ودخل المتاجرين بالبشر”.

وقال غاسباري إن “الحكومة الإيطالية تلتزم الصمت عندما يتعين عليها اتخاذ موقف واضح ضد المنظمات غير الحكومية وضد عمليات الإنزال العشوائية هذه، كما فعل رئيس مقاطعة صقلية موزوميتشي، الذي سيجد نفسه قريبًا، بسبب عمل السلطة التنفيذية، مضطرًا لإدارة حالة طوارئ اجتماعية جديدة، بل وصحية أيضاً”.