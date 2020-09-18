برلمانية إيطالية: إنْ رفض الاستفتاء تقليص النواب فهو تصويت واضح ضد الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن الاستفتاء حول تقليص عدد النواب إذا انتهى بفوز الرفض، فهذا تصويت واضح ضد الحكومة إئتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم.

واضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني على هامش لقاء مع اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتي) في أنكونا (مقاطعة ماركي ـ وسط) الجمعة: “نحن مع الـ(نعم)، ولن نغيّر تكتيكاتنا بالتأكيد”. لكن “إذا بدأت الـ(لا) بالانتشار اليوم، كما تُظهر أحدث البيانات، فيجب اعتبار ذلك تصويتًا ضد الحكومة، علينا ألا نخدع أنفسنا”.

وأشارت ميلوني الى أن “الفوز المحتمل للـ(نعم) سيكون انتصارًا للإجراءات وليس للحكومة، لأن الـ(نعم) يحظى بدعم جميع التيارات من أحزاب الأغلبية والمعارضة”. لكن “إذا كان الرفض سيجتاح أحزاب الأغلبية والمعارضة التي أعطت مؤشرات مختلفة، فستكون تلك إشارة واضحة جدا ضد الحكومة”.