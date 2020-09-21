سانت إيجيديو: السلام مسؤولية الجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية ، إن “السلام مسؤولية الجميع”، لمناسبة اليوم العالمي للسلام، الذي أقرته الأمم المتحدة بالإجماع في جمعيتها العامة عام 1981 ويُحتفل به اليوم.

وأضافت سانت ايجيديو في بيان، أنه “منذ ذلك الحين، أصبح الـ21 من أيلول/سبتمبر، اليوم الذي تتجدد فيه الدعوة إلى وقف إطلاق نار عالمي لمدة 24 ساعة، وتجري فيه فعاليات تعليمية حول موضوع السلام”.

وذكر البيان أنه “تم هذا العام اختيار العنوان الهادف: لنَجبل السلام معًا” ليوم السلام العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ثقافة الرأفة والتعاون بين الشعوب والأفراد والدول أمام التهديد العالمي لوباء كوفيد 19″.

وذكرت الجماعة الكاثوليكية أن “بناء السلام معًا، يتوافق في الواقع مع المهمة العميقة لجماعتنا في عملها بمجال العلاقات الدولية، وهي طريقة تم تعزيزها على مدار سنوات عديدة من العمل لحل النزاعات”.

وأشارت الى أن “السلام مسؤولية عالمية في الواقع، ويجب على الجميع المساهمة فيه بالفكر والعمل، لأنه، كما أكد البابا القديس يوحنا بولس الثاني في يوم الصلاة من أجل السلام في أسيزي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1986، أن “السلام موقع بناء مفتوح للجميع، وليس للمتخصصين، الخبراء والاستراتيجيين فقط”.

وجددت سانت إيجيديو “الالتزام اليومي ببناء ثقافة العيش المشترك، وهي ترياق فعال لثقافة المعاداة، وللاستثمار في تعليم الأطفال والشباب من خلال مدارس السلام وحركة الشباب من أجل السلام، لتعزيز الحوار بين الأمم والديانات”.

وخلصت الجماعة الإيطالية مشيرة الى ضرورة “العمل على استقبال اللاجئين والمهاجرين”، وهو “الحل الوحيد للتحدي التاريخي المتمثل بالهجرة، إحدى النتائج المريرة للحروب، تغيّر المناخ والتوزيع غير المتكافئ لموارد الأرض”.