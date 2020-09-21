مسؤول بمجموعة ايني: خيار الغاز الطبيعي يتقدم على النفط الآخذ في التراجع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أشار مسؤول في مجموعة ايني الايطالية للطاقة الى أن الغاز الطبيعي يتقدم على النفط كخيار في مجال الطاقة، ملفتا الى أن انتاج البترول يتجه نحو التراجع.

وقال مدير قسم تطور قطاع الطاقة في المجموعة الايطالية، ماسيمو مونداتزي، في تصريح لاحدى قنوات التلفزة العامة، إن قطاع النفط “آخذ في التراجع، وخفض إنتاجه حقيقة. وله أفق نهاية لم يتحدث عنها أحد إلا قبل عامين”.

وقال ” في اختيار الأنشطة، الغاز الطبيعي بدأ يسود بالغعل على النفط”، ولكن “من الصعب تحديد متى سينتهي انتاج البترول. نتخيل ذروة إنتاج في عام 2025 ، مع استثمارات من أجل زيادة الانتاج قليلا، وبعد ذلك سيبدأ في التراجع”.