دراسة إيطالية: الدم من فصيلة 0 يواجه مخاطر أقل من عدوى كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – سلطت دراسة إيطالية مجدداً الضوء على وباء كوفيد 19 وفصائل الدم، مؤكدة انخفاض خطر الإصابة بالمرض للأفراد من فصيلة 0 مقارنة بالآخرين.

وقد أجرى البحث حول موضوع “الدم”، باحثون من الهيئات الصحية الإجتماعية الإقليمية (Asst) في مانتوڤا ومن مستشفى سان ماتّيو في پاڤيا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، والذين كانوا من بين أول من قام بتجربة البلازما الشديدة المناعة ضد كوفيد 19، في الأسابيع الأولى لحالة الطوارئ، ونشروا دراسة حول فعاليته، تعد الأولى في العالم الغربي”.

وقد نُشرت نتائج العمل الجديد الذي أجراه الفريقان، والتي تظهر “انخفاض خطر الإصابة بداء كوفيد 19 لدى حملة فصيلة 0 مقارنة بالأشخاص المنتمين إلى فصائل الدم الأخرى”، على مجلة (ڤوكس سانغوينيس).

وبهذا الصدد، علق مدير قسم طب المناعة ونقل الدم بمستشفى كارلو بوما في مانتوڤا، ماسيمو فرانكيني قائلاً: “ربما تفسَر هذه النتيجة المهمة بوجود أجسام مضادة طبيعية في فصيلة 0 موجهة ضد فيروس سارس ـ كوف ـ 2 أيضًا”، والتي “تمنع هذا الأخير من إصابة خلايا المضيف”، مبينا أن “هذه هي الفرضية التي يمكن أن تفسر هذا التأثير المناعي”.

من جانبه، قال مدير قسم طب الرئة في المستشفى ذاته، جوزيبي دي دونو، وهو أحد المشاركين بالبحث، إن “هذه الدراسة مهمة، لأنها أجريت على متبرعين بالبلازما في فترة النقاهة، وحقيقة إبراز مناعة فصيلة 0 قد يكون لها آثار على استراتيجية صحية”.