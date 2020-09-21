استطلاع: الايطاليون يصوتون في استفتاء لصالح خفض عدد البرلمانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أظهر استطلاع للرأي أن المواطنين الايطاليين صوتوا، في استفتاء بدأ أمس الاحد واستمر الى الثالثة من عصر الاثنين، لصالح تقليص عدد البرلمانيين في بلدهم.

ووفق نتائج الاستطلاع حول الاستفتاء لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، صوت ما بين 60% الى 64% من الايطاليين لصالح خفض عدد الرلمانيين

وسوف تعلن النتيجة الرسمية للاستفتاء ، الذي لا يتطلب نصابا قانونيا، خلال الساعات القادمة.

ويدعو الاستفتاء الى خفض أعضاء البرلمان، بشقيه النواب والشيوخ، من 945 برلمانيا الى 600 برلمانيا، (400 عضوا للنواب و200 للشيوخ).

ورفعت حركة خمس نجوم، ، والتي تراجعت شعبيتها مؤخرا مقارنة بانتخابات 2018 السياسية، مسألة تقليص البرلمانيين شعارا لها ودافعت عن هذا الخيار بقوة. ودعا شريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي ناخبيه للتصويت لصالح خفض البرلمانيين وكذلك حزب الرابطة اليميني المعارض.