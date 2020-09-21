إسرائيل والبحرين تبحثان إقامة خطوط اتصالات مباشرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- بحث وزير الإتصالات الإسرائيلي ونظيره البحريني هاتفيا اليوم الإثنين إقامة خطوط اتصالات مباشرة بين البلدين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هينديل بحث مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد محمد، دفع وتعزيز مجال الاتصالات بين إسرائيل والبحرين”.

وأشارت الى أن الوزيرين ” بحثا إقامة خطوط اتصالات مباشرة تطوير تكنولوجيات متقدمة واتصالات بواسطه الاقمار الصناعية بين البلدين”.

وسبق ذلك اتصال هاتفي قبل أيام بين وزيري الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والبحريني عبد الله النعيمي.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا الأسبوع الماضي إعلانا مشتركا بشأن قرار تطبيع العلاقات بين البلدين.