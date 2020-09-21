ايطاليا : 17 وفاة جديدة بكورونا والاصابات اليومية تتراجع الى 1350

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الاثنين حدوث 17وفاة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت الاصابات اليومية، حيث تم تسجيل 1350 اصابة بعد يوم من الاعلان عن 1587 مساء الاحد.

ويأتتي ذلك في وقت قررت فيه سلطات البلاد اجراء اختبارات الزامية للفيروس على كل القادمين من باريس وبعض المناطق في فرنسا، التي تشهد انتشارا كبيرا للجائحة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، الى 35 ألفا و724.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 45 ألفا و79.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 218 ألفا و703، بعد أن تماثل 352 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ويصل العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 299 ألفا و506.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألفين و475 (اثر قبول 110 آخرين)، بينهم 232 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 10 مرضى جدد بين أمس واليوم).