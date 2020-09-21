دي مايو: بتقليص البرلمانيين تكتسب ايطاليا مزيدا من المصداقية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– ثمن وزير الخارجية الايطالي، القيادي في حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو تصويت الايطاليين في استفتاء شعبي لصالح تقليص عدد البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ.

ورأى دي مايو أن نتيجة الاستفتاء تفيد بانه “اعتبارًا من اليوم، عاد عدد البرلمانيين المنتخبين للتوافق مع عدد برلمانيي الديمقراطيات الغربية الكبرى”، وبفضل ذلك “تكتسب إيطاليا مزيدا من المصداقية الدولية في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخها”، في اشارة الى جائحة فيروس كورونا.

ووفق نتائج شبه نهائية للاستفتاء، صوت حوالي 70% من الايطاليين لصالح خفض عدد البرلمانيين

وسوف تصبح نتيجة الاستفتاء نافذة بعد مرور 60 يوما على اعلان وزارة الداخلية البيانات النهائية.

ويقضي الاستفتاء بخفض أعضاء البرلمان، بشقيه النواب والشيوخ، من 945 برلمانيا الى 600 برلمانيا، (من 630 الى 400 عضوا للنواب ومن 315 الى 200 للشيوخ).

ورفعت حركة خمس نجوم، التي تراجعت شعبيتها مؤخرا مقارنة بانتخابات 2018 السياسية، مسألة تقليص البرلمانيين شعارا لها وضمنت هذا الطلب في برنامجها الانتحابي حينئذ.

ولم تقتصر الدعوات للتصويت لصالح تقليص البرلمانيين على الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم، ولكن القيادي المنشق عن الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي قد أعلن أنه سيصوت بـ”لا”، واصفا هذه الدعوات بـ”الشعبوية والمناهضة لمؤسسات الحكم الديمقراطي”.