بوريل: حشد كل الجهود لاستئناف كامل لانتاج وتصدير النفط في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل– أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على التصميم للسعي من أجل الاستئناف الكامل لانتاج وتصدير النفط في ليبيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسل الاثنين، “سنحشد كل الجهود من أجل الرفع الكامل للحصار على إنتاج النفط في ليبيا، والذي كلف البلاد أكثر من 10 مليارات دولار منذ بداية العام”.

وأشار بوريل الى أنه لفهم أهمية هذه القضية يكفي “مقارنة هذا الرقم بالمساعدات المقدمة لليبيا، على الأكثر بضع مئات من ملايين الدولارات!”.

وشدد المسؤول الاوروبي على أنه بسبب عرقلة إنتاج النفط “تفتقر البلاد إلى الكهرباء والمياه في المدن الرئيسية”.

وكان المجلس الاعلى للدولة في ليبيا قد رفض اتفاقا بين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، احمد معيتيق مع “الجيش الوطني الليبي” شرقي البلاد، بقيادة الجنرال خليفة حفتر، أعلن عنه يوم الجمعة الماضي قضى بالاستئناف الفوري لانتاج وتصدير البترول.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لاحقا رفع حالة القوة القاهرة عن “الحقول والمواني الآمنة”، وابقائها على “الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر من عصابات الفاغنر والجماعات المسلحة الاخرى التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة”، منوهة بـ”اهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في اية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة”.