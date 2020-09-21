انتخابات ايطاليا الاقليمية: تيار اليمين يفشل في تحقيق الفوز على اليسار

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وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما–أظهرت نتائج غير نهائية للانتخابات الاقليمية  التي جرت في ايطاليا، يومي أمس الاحد واليوم الاثنين، فشل تيار يمين-الوسط، رغم توقعات الاستطلاعات، في انتزاع مقاطعات توصف بأنها معاقل لليسار، أهمها توسكانا (شمال-وسط) وبوليا وكمبانيا في الجنوب.

وتمكن تيار اليمين من الاحتفاظ بمقاطعتي فينيتو (شمال) وليغوريا (شمال غرب) ومن انتزاع مقاطعة ماركي (جنوب-وسط) من قبضة اليسار.

ووفق نتائج غير نهائية، لا يزال مرشح الحزب الديمقراطي، الحاكم الحالي لمقاطعة بوليا (جنوب-شرق)، ميكيلي ايميليانو، متقدما (46.8% مقابل 38% لمرشح تيار اليمين)، على الرغم من وجود مرشحين آخرين محسبوبين على يسار-الوسط، واحد ينتمي لليسار والاخر لحركة خمس نجوم، شريكة الحزب الديمقراطي في الائتلاف الحاكم على المستوى الوطني.

وفي مقاطعة توسكانا يتقدم مرشح يسار-الوسط،  ايوجنيو جاني، على مرشحة اليمين (حزب الرابطة)، سوزانا تشيكاردي، حيث حاز الاول-وفق الننتائج غير النهائية- على 48% من الاصوات مقابل 40.7% لمرشحة اليمين.

أما في كمبانيا فقد حقق مرشح الحزب الديمقراطي والحاكم الحالي للمقاطعة، فينتشنزو دي لوكا، فوزا كاسحا بنيله 64.9% مقابل 16.6 لمرشح يمين-الوسط، ستيفانو كالدورو.