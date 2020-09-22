اتصال هاتفي بين ولي عهد البحرين ونتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية في خبر، أعاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نشره، أكد ولي العهد لرئيس مجلس الوزراء على “أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار”.

وأضافت إن ولي العهد البحريني “أشار الى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة اسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وتابعت ” كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا الأسبوع الماضي اعلانا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ووجهت السلطة الفلسطينية انتقادات حادة إلى البحرين والإمارات لتطبيع علاقاتهما من إسرائيل.