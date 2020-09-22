كوفيد-19 يتسبب في تأجيل القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تأجيل القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة أساساً يومي 24 و 25 الشهر الجاري إلى الأول والثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

هذا ما اعلنه اليوم المتحدث باسم ميشيل برنارد ليتس، عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بإصابة عنصر أمني بكوفيد-19، و كان ميشيل على تواصل وثيق معه بداية الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث بأن رئيس الاتحاد يخضع لفحوصات كوفيد 19 بشكل دوري وقد تم أجرى اختباراً سلبي النتيجة يوم أمس، ” وفقاً للقوانين البلجيكية، قرر رئيس الاتحاد الالتزام بالحجر الصحي اعتباراً من اليوم.