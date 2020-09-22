ايطاليا: 17 وفاة جديدة بكورونا والعدد التراكمي للاصابات بالفيروس يتجاوز الـ300 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء الثلاثاء عن 17 وفاة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت قليلا الاصابات اليومية حيث تم تسجيل 1392 اصابة، بعد الـ1350 المعلنين يوم أمس، في وقت تجاوز فيه العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، منذ تفشيه في شهر شباط/فبراير الماضي، حاجز الـ300 ألف.

ووفق بيانات وزارة الصحة، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 35 ألفا و738.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 45 ألفا و489.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 219 ألفا و670، بعد أن تماثل 967 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ويصل العدد التراكمي للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 300 ألف و897.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألفين و604 (اثر استقبالها 129 مريضا جديدا)، بينهم 239 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 7 مرضى بين أمس واليوم).