كونتي: الحزب الديمقراطي لم يطالب بتعديل وزاري وانا راض عن الفريق الحكومي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي تلقيه مطالب من الحزب الديمقراطي لاجراء تعديلات على الفريق الوزاري.

ويرى مراقبون أن مكانة الحزب الديمقراطي تعززت بفضل نتائج الانتخابات الاقليمية الاخيرة، بينما ضعفت حركة خمس نجوم الشريكة في الحكم، على الرغم من أنها الاكبر تمثيلا في البرلمان الحالي لفوزها بانتخابات عام 2018 السياسية.

وقال كونتي في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء “الحزب الديمقراطي لم يثر أي مشكلة”، كما “أنني سعيد بفريق الحكومة: راضٍ لأنه فريق متماسك، فكل الوزراء عملوا حتى الآن بالتزام وتماسك كبيرين”.

وأضاف كونتي “لا يبدو لي أن الحزب الديمقراطي يثير قضية التعديل الوزاري، لكنه يضع مسألة إعادة تعزيز أنشطة الحكومة أيضًا في ضوء تحدي (استثمار) موارد صندوق التعافي الاوروبي” المخصصة لايطاليا والتي تبلغ قيمتها 209 مليار يورو في شكل مساعدات وقروض لمواجهة الأزمة “وأنا أتفق معه تمامًا”.

وجدد كونتي “لا أشعر مطلقًا بالحاجة إلى إجراء تعديل وزاري”.