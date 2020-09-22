الحكومة الايطالية: التزام بحل ايجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت رئاسة الوزراء الايطالية التزامها بايجاد حل ايجابي لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا منذ بداية الشهر الجاري.

جاء ذلك لدى استقبال المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، بيترو بيناسي، نيابة عن جوزيبي كونتي، بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما اليوم الثلاثاء.

واشارت مذكرة صدرت في اعقاب اللقاءK الى أن السفير بناسي جدد التزام رئيس الوزراء والحكومة القوي بإيجاد حل إيجابي للقضية.

وتحتجز السلطات في شرق ليبيا 18 صيادا ايطاليا من جزيرة صقلية كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وكانت مصادر اعلامية ليبية قد اشارت في وقت سابق الى أن اهالي الليبيين الاربعة، الذين يقال أنهم لاعبي كرة قدم، والمسجونين وفق احكام قضائية بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل 49 مهاجرا، قد تلقوا ضمانات من “الجيش الوطني الليبي” في بنغازي بأن اطلاق سراح الصيادين مرهون بافراج ايطاليا عن ابنائهم.

وقد أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، في تصريحات سابقة أن حكومة بلاده “لا تقبل الابتزاز”، وقال “إيطاليا لا تقبل أي ابتزاز بشأن مواطنيها، الذين يجب أن يعودوا إلى الوطن”. كما تحدث عن الحاجة الى “تنسيق كامل” في هذه القضية لأنها تتطلب “العمل بحذر شديد”.