وزير الصحة الايطالي: الاشهر القادمة مرحلة صمود امام كورونا حتى وصول اللقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حذر وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا من أن الاشهر القادمة ستكون مرحلة “صمود صعبة” للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الا أنه نوه بأن المنحنى الوبائي في ايطاليا أفضل حالا مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وقال الوزير في تصريحات مساء أمس “ساءت حالة العدوى بشكل كبير منذ آب/أغسطس الماضي، خاصة في بعض البلدان الاوروبية. أفكر في فرنسا وأيضًا في ألمانيا وهولندا وبريطانيا” الا أن ” الأرقام تشير إلى أن إيطاليا في حالة أفضل قليلاً. علينا أن نرى كيف سقاوم”.

وأشار سيرانتسا إلى أن “الفيروس لا يزال ينتشر. الإجراءات الوقائية والرصد هي المفتاح الحقيقي الوحيد. لأن هذه مرحلة مقاومة: اللقاحات والعلاجات ستصل. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف سنصمد في هذه الأشهر”.