إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- سجلت إسرائيل رقما قياسيا بإصابات كورونا بعد اعلانها عن تشخيص إصابة 6861 بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية إن 11% من الأشخاص الذين اجروا فحوصات يوم أمس تبين إصاباتهم بالفيروس.

وقالت في بيان وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء إن “عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 199765 حالة بينهم 1309 وفيات”.

وأضافت “ومن مجمل الإصابات هناك 631 وصفت حالتهم خطيرة و 163 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و 144394 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 54060”.