برلماني إيطالي: فلتلغ الحكومة مراسيم سالفيني وبعدها سنبحث بقية الأمور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد برلماني إيطالي أنه “يجب إقرار العمل المنجز بشأن تعديلات مرسومي (وزير الداخلية السابق ماتيو) سالفيني بسرعة، وبعدها سنناقش بقية الأمور”.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا)، أنه “يجب إتمام شيء واحد كل مرة. لم نوجه إنذارات نهائية أبدًا ولن نفعل ذلك الآن”.

أما بشأن آلية الإستقرار الأوروبية (Mes)، فقد قال نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنه “في هذه المرحلة، يجب أن نطلب من وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا تقييم ما يجري وما هو خطأ في نظام الرعاية الصحية. وتقييم ما إذا كان بإمكاننا التخلي عن عدة مليارات من الاستثمارات”.

وذكر أورلاندو أن “جعل التحالف الحكومي مستقرًا الآن، مسار ضروري إنْ أردنا توسيع يسار الوسط، معقد لكنه ضروري”، وبشكل خاص “في الانتخابات البلدية القادمة، عندما تكون هناك حاجة لتحالفات كبيرة”.

وخلص القيادي في شريك الإئتلاف الحاكم، مبينا أن “الحزب الديمقراطي يجب ألا يخشى هذا التحدي ولا أعتقد أن النتيجة هي ذوباننا في حركة خمس نجوم”.