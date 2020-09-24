كونتي: الاستفتاء أول شوط نقطعه في عملية إصلاح أوسع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي الاستفتاء حول تقليص عدد البرلمانيين، بأنه ” أول شوط نقطعه في إطار عملية إصلاح أوسع نطاقاً”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أضاف كونتي: “لا أريد أن أقول إن التصويت يوقف أو يكافئ رئيس الوزراء أو الحكومة. لقد كان رأيًا أبديته بالفعل عشية التصويت، ولن أغيّر فكرتي”، حيث “سيتم الحكم علينا من خلال ما نجحنا بتحقيقه لصالح الإيطاليين”.

وقال رئيس الحكومة عن نتيجة الاستفتاء، إنها “إصلاح تاريخي يجب بلا شك أن يُنسب إلى حركة خمس نجوم”، وهي “الخطوة الأولى في عملية إصلاح أوسع”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الجميع دون استثناء أبرزوا الحاجة إلى مشروع إصلاحي واسع يشمل أيضا إصلاح القانون الانتخابي. هذه الحاجة لم تختف بل على العكس. الآن يجب تسريع العملية التي بدأت في البرلمان بالفعل”.

وتابع أنه “بعد تأكيد الحزب الديمقراطي في الإنتخابات الإقليمية، لا يوجد أي تحول في محور الحكومة”، والذي “كان المصلحة العامة دائما، أمس كاليوم”، حيث “يعمل الفريق الحكومي على قضايا وأدوات لإعادة إطلاق وابتكار الدولة لجعلها أكثر إنصافًا وشمولية”.

وفيما يتعلق بآلية الإستقرار الأوروبية (Mes) التي طالب بها الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولا تزينغاريتّي، فقد قال: “يجب أن نواصل اتباع نهج عملي وتقييم جماعي لما إذا كانت هناك حاجة لموارد إضافية”، وإذا “كان الأمر كذلك، فسنقوم بفحص أدوات التمويل المتاحة بشكل مفتوح يشمل البرلمان أيضا”.

أما بالنسبة للمراسيم الأمنية، فقد أشار كونتي الى أن “هناك نص مشترك يعالج القضية دون الاستسلام للشعارات أو إعطاء مصداقية للتبسيط الثنائي: لصالح أو ضد المهاجرين”. وأردف “إننا نأخذ الوقت الفني لفحصها من قبل المكاتب المعنية ومشاطرتها في النسخة النهائية”. واختتم بالقول إن “المصالح المعرضة للخطر هي سلامة وحماية الجميع، المواطنين والمهاجرين”.