إسرائيل تصادق على فرض إغلاق مشدد لمواجهة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس ـ صادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على فرض اغلاق شامل على إسرائيل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويبدأ الإغلاق المشدد يوم غد الجمعة ويستمر حتى الحادي عشر من الشهر المقبل مع إمكانية تمديده لفترة اسبوعين إضافيين.

وجاء القرار بعد مداولات ساخنة في المجلس لوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا استمر نحو 8 ساعات أمس توافق فيه الوزراء على فرض الاغلاق.

وكانت الأيام الأخيرة سجلت ارتفاعا حادا في اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 6808 إصابة بفيروس كورونا بعد عدد مشابه في اليوم الذي سبقه.

وأضافت أن “عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 206332 حتى الساعة 06:25 من صباح اليوم الخميس، بينهم 1335 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 667 وصفت حالتهم خطيرة و164 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و148075 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 56901”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه “في اطار هذا الاغلاق لن يسمح الا للمستخدمين المصنفين بالحيويين بالعمل. وتقرر السماح بإقامة الصلوات وتنظيم مظاهرات لمجموعات تشمل عشرين شخصا فقط وعلى بعد كيلومتر واحد فقط عن المنازل. وستفتح الكنس اليهودية أبوابها خلال يوم الغفران تحت قيود”.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من “اننا سنصل الى حافة الهاوية في حال لم تتخذ خطوات فورية وصعبة”.