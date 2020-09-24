كونتي يستبعد إغلاقاً جديداً لكنه يتوقع إغلاقات مستهدفة جيداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – استبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أن تكون هناك حالة إغلاق جديدة، لكنه رجّح إمكانية أن تكون هناك إغلاقات مستهدفة بشكل جيد.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أضاف كونتي، أن “صحيفة (فاينانشيال تايمز) أعلنت أن إيطاليا تمكنت من إدارة حالة الطوارئ الجديدة بشكل أفضل من الدول الأوروبية الأخرى وأنها أبقت الوباء تحت السيطرة. إنه اعتراف أنا فخور به، وهو يشهد قبل كل شيء للسلوك المثالي للإيطاليين”.

وقال رئيس الحكومة، إنه “من جهتنا، يمكنني أن أضمن أننا بذلنا قصارى جهدنا دائمًا وعملنا على مستوى العلم والضمير، ووفقًا لمبدأ أقصى درجات الحيطة والتناسب، مع وضع صحة المواطن بالمقام الأول”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الوضع في إيطاليا اليوم بالتأكيد أفضل من البلدان الأوروبية الأخرى، ونحن مستعدون بشكل أفضل، كنظام صحي أيضًا، لمواجهة عودة محتملة لانتشار الفيروس. في الوقت الحالي، أستبعد إمكانية الإغلاق العام، بل قد تكون هناك عمليات إغلاق مستهدفة بشكل دقيق إذا لزم الأمر”.

وذكّر بأن “الأهم هو التحلي بالحذر وعدم الإخلال بالجهود والتضحيات التي بُذلت حتى الآن”. وأردف “أطلب من الجميع مرة أخرى، وبشكل خاص أولئك الأصغر سناً، بألا يقللوا من مستوى حذرهم”.

أما بالنسبة لعرض المشاريع الخاصة بصندوق التعافي، فقد أشار كونتي الى أن “إيطاليا لم تتأخر في ذلك على الإطلاق، فنحن نحترم خارطة طريق الاتحاد الأوروبي، التي تحدد المواعيد النهائية التي يجب علينا الالتزام بها. نحن نعمل بأقصى تصميم لتحديد الخطة. في الواقع، أعتزم أن أقدم للمواطنين أداة تمكنهم من المراقبة المستمرة لتنفيذ المشاريع الفردية التي سيتم تضمينها في خطة إعادة التشغيل”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول: “سنضمن وجود سيطرة واسعة النطاق وعدم إهدار يورو واحد من هذه الموارد”.