رئيس الحكومة الإيطالي: خصصنا موارد مالية كبيرة لحماية قطاع العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أنه تم تخصيص موارد مالية كبيرة لحماية قطاع العمل.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أضاف كونتي، “لقد استخدمنا موارد مالية ضخمة لحماية الوظائف والحفاظ على النسيج الإنتاجي قدر الإمكان”، كما “استفدنا من خطة صندوق الضمان الأوروبي أيضًا لتعزيز واكتساب موارد مالية إضافية، تجعل شركاتنا في وضع يمكّنها من الحفاظ على مستويات التوظيف”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه “لم ننتظر انتهاء حالة الطوارئ لنشر الأدوات لإعادة التشغيل”، فـ”في الأشهر الأخيرة، وافقنا على مرسوم التبسيط، الذي يسمح لنا بتسريع الوقت اللازم لترجمة الاستثمارات والموارد إلى أعمال في المباني العامة ومواقع البناء التي تسعى لتحسين حياة الناس والمدن والأقاليم”.

وأشار رئيس الوزراء إلى “توقع أكثر من مائة من الأعمال ذات الأولوية التي تحتاج إلى التعجيل، وقد أنشأنا أفضل الظروف لتغيير الوتيرة. في الأيام القادمة سأوقع مرسومًا لتحديد مواقع البناء التي سيكون لها مساراً سريعاً والمفوضين ذوي الصلة”.

وذكر كونتي أن “الوباء قد تطلب مشاركة أكبر من الدولة في جميع أنحاء العالم، وقد جادل اقتصاديون عديدون في أنه بدون تدخل عام شجاع وفوري، لكانت السوق كما نعرفها ستنهار على نفسها. لقد تحركت الحكومة على وجه التحديد في هذا المنظور، بالتأكيد ليس بهدف استبدال السوق بل لمرافقة النظام الاقتصادي للخروج من أسوأ مراحل الأزمة”.

وخلص رئيس مجلس الوزراء الى القول، إن “على الدولة واجب حماية النسيج الاقتصادي استناداً لمصلحة المواطنين ولصالح المجتمع”.