وزيرة الصحة البلجيكية تعلن عن لقاح ضد كوفيد 19 بداية العام القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت وزيرة الصحة الفيدرالية في بلجيكا ماغي دوبلوك، أن أول اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ستتوفر في البلاد اعتباراً من شهر آذار/مارس القادم.

جاء الإعلان خلال مقابلة أجرتها دوبلوك مع إذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم اكدت خلالها أن تسليم اللقاحات من قبل شركة سانوفي سيتم على دفعات شهرية.

ورداً على سؤال حول أوائل المستفيدين من اللقاحات، أوضحت دوبلوك، أنه “سيتم إعطاء اللقاحات أولاً للعاملين في المجال الصحي، ومن ثم للأشخاص الأكثر ضعفاً ككبار السن مثلاً”، وفق كلامها.

أما بشأن قرارات مجلس الأمن القومي بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين، في الوقت الذي تتصاعد فيه مؤشرات الوباء داخل البلاد، أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بقدرة الأشخاص على احترام هذه الإجراءات على المدى الطويل.

ونبهت دوبلوك من أن الفيروس سيظل موجوداً هذا الشتاء وفي الربيع القادم، “أفضّل إجراءات معتدلة قابلة للتنفيذ على أخرى مشددة يميل المواطنون لانتهاكها”، على حد قولها.

يذكر أن مجلس الأمن القومي كان رفع أمس قيود السفر للخارج بصرف النظر عن الوضع الوبائي للوجهة المقصودة، اختصر مدة الحجر الصحي لسبعة أيام بدل أربعة عشر، وخفف قواعد ارتداء الكمامات في المدن.

هذا و لا تزال وزيرة الصحة الفيدرالية تتعرض لانتقادات شديدة منذ بداية انتشار الوباء بسبب عدم الاستجابة المبكرة وسوء إدارة الأزمة.