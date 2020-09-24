الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه الاعتراف بلوكاشينكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جدد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بشرعية رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو.

وأشار الاتحاد في بيان صدر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا يوم 9 آب/أغسطس الماضي لم تكن لا حرة ولا نزيهة.

وأوضح بوريل أن الأوروبيين لن يعترفوا بنتائج هذه الانتخابات المزورة على الرغم من قيام لوكاشينكو بأداء اليمين الدستورية يوم أمس، مبينا أن “التفويض الجديد لا يمتلك أي شرعية ديمقراطية ويتناقض بشكل واضح مع إرادة أغلبية افراد الشعب في البلاد”، وفق كلامه.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد مراراً وتكراراً عدم نيته الاعتراف بالانتخابات في بيلاروسيا، معبراً عن دعمه المطلق لقوى المعارضة.

وكانت بروكسل قد لوحت بعقوبات إضافية على نظام لوكاشينكو، ولكنها لم تُقر حتى الآن بسبب امتناع قبرص عن التصويت لصالحها.

وينفي الأوروبيون نيتهم التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا، مشيرين إلى أنهم فقط يدعمون حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه.