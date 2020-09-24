 تفاهم بين (فتح) و (حماس) على إجراء انتخابات عامة قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – تفاهم مسؤولون من حركتي (فتح) و (حماس) على اجراء انتخابات عامة فلسطينية قريبا، ولكن موعد الانتخابات سيحدده الرئيس الفلسطيني بمرسوم رئاسي يرجح أن يصدر قريبا.

وقال مسؤولون من حركة (فتح) لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن قياديين من (فتح) و (حماس) توصلوا إلى تفاهمات في تركيا خلال اليومين الماضيين على إجراء انتخابات عامة.

وأضاف المسؤولون إنه سيتم اطلاع المسؤولين في قطر ولاحقا في مصر على هذه التفاهمات.

وكان وفد من (فتح) برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة اللواء جبريل الرجوب وأخر من (حماس) برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري التقيا في مقر القنصلية الفلسطينية في اسطنبول خلال اليومين الماضيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “نرحب بالأجواء الإيجابية التي تظلل الحوار الوطني الجاري في إسطنبول منذ يومين بين حركتي (فتح) و (حماس) للتوافق على إجراء الانتخابات العامة”.

وأضاف “إن الحكومة مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الإنتخابات بإعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعة في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية التي تتهددالقضية الفلسطينية لأول مرة في تاريخها”.

وتابع إشتية “إن تجسيد الكيانية الوطنية الفلسطينية بتوحيد الوطن، وطي صفحة الانقسام، كان في صلب كتاب التكليف من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة قبل سبعة عشر شهرا، عملت خلالها بجد وإصرار ومثابرة رغم ثقل التحديات التي واجهتها لبلوغ هذا الهدف الذي نرى تعبيراته بإشاعة المناخات الإيجابة، لاستعادة الإشعاع الديموقراطي، وبعث الأمل في نفوس الأجيال الشابة المتطلعة لأخذ دورها، والاطلاع بمسؤلياتها تجاه الوطن الذي طالما قدمت من أجله التضحيات، ليكون وطنا حرا مستقلا تعدديا وديمقراطيا يتبوأ مكانته بين الأمم الحرة المستقلة”.