مسؤول إيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم دليل لقدرته ولإنسانيته إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي، إن “أوروبا بعد إثبات نفسها من خلال صندوق التعافي، مدعوة الآن لإظهار قوتها مرة أخرى من خلال استجابة إنسانية وبصيرة لمحنة المهاجرين”.

واضاف منسق قسم الهجرة في الحزب الديمقراطي، ماركو باتشوتّي في تصريحات الخميس، أن “الأمر سينطوي على مواجهة معقدة، لكننا مقتنعون بأننا على الجانب الصحيح”، مبينا أن “اللحظة التي نمرّ بها حاسمة”.

وذكر باتشوتّي أنه “بالنسبة لإيطاليا، وعلى غرار ما أكد وزير (الشؤون الأوروبية فينتشينتسو) أميندولا، فإن إعادة النظر ببنود معاهدة دبلن، التضامن الإلزامي بين البلدان والإدارة المشتركة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، أمور ضرورية”.

وخلص المسؤول بالحزب الشريك بالإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أنه “بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، لكننا لن نتنازل عن أقصى قدر من التزامنا في مجال معركة مدنية، يمكن لأوروبا الموحدة أن تخرج منها أقوى وأكثر مصداقية”.