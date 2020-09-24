ايطاليا ترسل مساعدات لمتضرري الفيضانات بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- غادرت طائرة من جنوب إيطاليا متوجهة إلى الخرطوم يوم الخميس محملة بعشرة أطنان من الإمدادات الإنسانية الأساسية لضحايا الفيضانات المدمرة في السودان، حسبما ذكرت هيئة التعاون الايطالي للتنمية التابعة لوزارة الخارجية عبر منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي.

وجاء في التغريدة: “أقلعت طائرة من مركز اللوجستيات التابع للأمم المتحدة في برينديزي متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 10 أطنان من مواد الإغاثة الطارئة للسكان المتضررين من الفيضانات في السودان”، مشيرة الى أن هذه العملية تمت بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني الايطالي في اطار آلية الحماية المدنية للاتحاد الاوروبي .