سالفيني: ايطاليا رضخت لضغوط فرنسية باستقبالها مهاجري سفينة آلان كردي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهم زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني الحكومة الايطالية بالرضوخ لضغوط فرنسية واستقبال مهاجرين على متن سفينة (آلان كردي) التابعة لمنظمة (سي آي) الألمانية.

وقال سالفيني، وزير الداخلية في الحكومة السابقة، في تصريحات صحفية الخميس “كانت سفينة المنظمة غير الحكومية الألمانية، وعلى متنها 125 مهاجرا غير شرعي، متوجهة إلى مرسيليا”، ولكن “فرنسا احتجت ورفعت صوتها عاليا لتستسلم الحكومة الإيطالية فورًا وتوقف السفينة في جزيرة سردينيا”.

وأضاف سالفيني متهكما، في اشارة الى ميثاق الهجرة واللجوء الاوروبي الذي أعلنته المفوضية أمس الاربعاء، يأتي ذلك “مع الاحترام الكامل للتضامن الأوروبي، وإعادة التوطين والمساعدة في الدفاع عن الحدود الخارجية”.

وقد أعلنت المنظمة الألمانية قي وقت سابق اليوم أن الحكومة الايطالية قد اذنت لسفينة (آلان كردي) بالرسو بأحد موانئ جزيرة سردينيا.