برلمانية إيطالية: “دش مثلج” من فون دير لاين للحكومة بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة إن حكومة بلادها حظيت بـ”دش مثلج” من جانب رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من ناحية ميثاق الهجرة واللجوء.

وكتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني على صفحتها في (فيسبوك)، الخميس، أن “الميثاق ينص على أنه لا توزيع تلقائي على بلدان أوروبا للمهاجرين الذين يدخلون إليها بشكل غير قانوني”، بل “إحكام مراقبة الحدود الخارجية والمراكز الخاضعة للإشراف لمن يدخلون بشكل غير قانوني”.

وتابعت ميلوني “فضلا عن التمييز بين أولئك الذين يتمتعون بالحق في الحماية الدولية ومن يجب إعادتهم إلى أوطانهم”، وأردفت “باختصار، من فون دير لاين وصل دش مثلّج لحكومة إئتلاف الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم، وسياستها المتمثلة بفتح الأبواب أمام الهجرة الجماعية غير النظامية”.

وذكرت زعيمة أخوة إيطاليا أن “رسالة أوروبا واضحة، وهي: عزيزتي إيطاليا، عليك الدفاع عن حدودك، لأن المهاجرين غير النظاميين الذين تدعيهم يصلونك عليك إبقائهم لديك”. واختتمت متسائلة، “ما هو المطلوب لوقف الميل الجانح لليسار الإيطالي نحو الهجرة؟”.