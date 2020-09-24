وزيرة الداخلية الايطالية: وصول 9200 مهاجر تونسي خلال 12 شهرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزيرة الداخلية الايطالية، لوتشانا لامورجيزي اليوم الخميس أن 9 آلاف و200 مهاجر غير نظامي تونسي وصلوا الى سواحل بلادها الجنوبية خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وقالت الوزيرة، في جلسة اجتماع للجنة شنغن البرلمانية الايطالية حول سياسات الهجرة واللجوء خلال حالة طوارئ وباء كوفيد-19 الصحية، ” منذ 1 أيلول/سبتمبر 2019، عند بداية الأزمة السياسية في تونس، وصل عبر البحر حوالي 9200 تونسي”. وأردفت “بينما في نفس الفترة من العام السابق كان هناك ما يزيد قليلاً عن 2600 مهاجر تونسي”.

وكانت لامورجيزي قد زارت تونس في شهر آب/أغسطس الماضي رفقة وزير الخارجية لويجي دي مايو ومفوضي شؤون الهجرة ووشؤون التوسع وسياسات الجوار الاوروبيين.

وكان دي مايو قد صرح بأن جميع المهاجرين غير النظاميين الوافدين من تونس ستتم إعادتهم إليها، باعتبار أن “تونس بلد آمن”.