ماتاريلا، ردا على جونسون: الايطاليون جديون ويحبون الحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا “نحن الإيطاليون نحب الحرية أيضًا ولكننا نضع على قلوبنا الجدية”.

وجاء حديث الرئيس الايطالي ردا على سؤال، حول خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء الماضي والذي رأى فيه أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا أعلى منها مقارنة بإيطاليا أو ألمانيا لأنها “دولة محبة للحرية” وقال إنه “من الصعب للغاية” مطالبة البريطانيين باتباع القواعد.

وأشارت مصادر متابعة للرئيس الايطالي الى أن اجابة الاخير لم تكن موجهة للاعلام وجاءت بعد نهاية مراسم إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الاسيق فرانشيسكو كوسيغا، التي جرت في مدينة ساساري (صقلية)، ونقلها عنه بعض المشاركين في الحدث.

وكان جونسون قال في خطاب أمام مجلس العموم البريطاتي: “في الواقع، هناك فرق مهم بين بلدنا والعديد من الدول الأخرى حول العالم، وهو أن بلدنا بلد محب للحرية”. وأردف “إذا نظرت إلى تاريخ هذا البلد على مدار الـ 300 عام الماضية، فإن كل تقدم تقريبًا من حرية التعبير إلى الديمقراطية قد أتى من هذا البلد. ومن الصعب جدًا مطالبة السكان البريطانيين بشكل موحد بالامتثال للإرشادات”