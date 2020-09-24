ايطاليا: 23 وفاة بكورونا و1786 اصابة بالفيروس خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس ارتفاعا طفيفا في عدد الضحايا والمصابين بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 23 وفاة جديدة (أمس 22) و1786 اصابة (أمس 1640) بعد اجراء 108 ألف مسحة اختبار.

ووفق بيانات وزارة الصحة، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 35 ألفا و781.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 46 ألفا و780.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 221 ألفا و762، بعد أن تماثل ألف و97 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ويصل بذلك العدد التراكمي للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 304 ألف و323.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألفين و731 (اثر استقبالها 73 مريضا جديدا)، بينهم 246 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 2 مرضى بين أمس واليوم)