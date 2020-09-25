هنية: قيادة حماس سوف تعقد اجتماعا بشأن التفاهمات مع حركة فتح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، أن قيادة حركته تعقد اجتماعا خاصا بشأن التفاهمات مع حركة (فتح).

وقال في تصريح وصل وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “إن حركة حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وسوف تعقد قيادة الحركة اجتماعا خاصا لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة”.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، أعلن التفاهم مع (حماس) على انتخابات عامة فلسطينية خلال 6 أشهر، تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية ثم للمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف الرجوب إنه تم التفاهم في لقاء مع (حماس) عقد في تركيا على أن يعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في غضون أسبوع لتحديد آليات تنفيذ القرار.

وبدوره، قال هنية “تعبر هذه الحوارات عن إرادة وتوجه وقرار وذلك استشعارا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعبر القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية”.

وأضاف “لقد أولت حركة حماس تحقيق الوحدة الوطنية اهتماما استثنائيا، خاصة وأن القاعدة السياسية للحوار الجاري انطلقت من الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع، وسبل مواجهة هذه التحديات الخطيرة ميدانيا وسياسيا في إطار بناء جبهة فلسطينية موحدة تتصدى للتهديدات الاستراتيجية التي تحيط بقضيتنا الفلسطينية، وتستهدف ركائزها الأساسية المتمثلة في القدس والأرض واللاجئين”.

وأشار هنية إلى أن “التفاهم مع الإخوة في حركة فتح يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، والذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل”.

وقال “إن التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا مستند في محاوره الأساسية لاتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011”.

وأضاف هنية “كما نشيد بالجهد الذي بذله وفدا الحوار من الحركتين، وما قاما به من اتصالات مكثفة منذ وقت ليس بالقصير، بما يعكس توجهات وجدية قيادة الحركتين”.