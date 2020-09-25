ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة صباح الجمعة، إنها سجلت 7527 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط.

وأضافت “بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 214458 ، بينهم 1378 وفيات، ومن مجمل الإصابات هناك 669 وصفت حالتهم خطيرة و 167 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و 152294 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 60786”.

وتزداد وتيرة الإصابات بالفيروس في إسرائيل على الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والتي تبلغ ذروتها اليوم الجمعة بفرض اغلاق مشدد يستمر اسبوعين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس الخميس، “من أجل إنقاذ أرواح مواطنينا يتوجب علينا الآن فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الجمعة هذا. ثم نستمر في أسبوعين آخرين من الإغلاق وآمل أنه ستكون هناك تقييدات أقل ولكنني اقول سلفا إن هذا منوط بأعداد الإصابات وكلما سمحت الأوضاع بذلك كلما سنعود في أقرب وقت إلى خطة الإشارة الضوئية وإلى ممارسة الحياة الاعتيادية في ظل الكورونا”.

وأضاف “الهدف هو تخفيض عدد الإصابات بالفيروس وإنقاذ أرواح الكثير من المواطنين”.

وعارض وزراء وأحزاب إسرائيلية الإغلاق المشدد واعتبروا أن الهدف منه هو الحد من اعداد المتظاهرين ضد نتنياهو، الذين يتظاهرون اسبوعيا للمطالبة باستقالته بسبب تهم الفساد الموجهة له.