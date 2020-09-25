بدء سريان الإغلاق المشدد في إسرائيل لمحاصرة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-بدأ ظهر اليوم الجمعة سريان الاغلاق المشدد في إسرائيل لمحاصرة الانتشار الحاد لفيروس كورونا.

ويستمر الاغلاق، الذي يتزامن مع الأعياد اليهودية، لمدة اسبوعين دون استبعاد إمكانية تمديده حال استمرار الارتفاع بأعداد المصابين بالفيروس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت فرض الاغلاق بعد تسجيل الإصابات أرقاما قياسية زادت عن 7000 يوميا في الأيام القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن القيود تشمل إغلاق كافة أماكن العمل، باستثناء المحلات الضرورية التي ستعمل وفقا للتعليمات المصادق عليها، وإغلاق الأسواق مع السماح بالعمل للمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، الصيدليات وأماكن تقديم الخدمات الضرورية.

وتتضمن القيود تقييد الخروج من أماكن السكن حتى 1000 متر، باستثناء الحالات التي ستتم المصادقة عليها، مع السماح بالصلوات والمظاهرات في مكان مفتوح فقط وحتى 20 شخصًا فقط وبمسافة 1000 متر عن مكان السكن.

ويشمل قرار الحكومة الإسرائيلية تقليص عمل المواصلات العامة، ووقف كافة الانشطة الرياضية، باستثناء المباريات الدولية الرسمية.

وكان الكنيست الإسرائيلي شهد اليوم مداولات بشأن رفض احزاب المعارضة التظاهرات السياسية.

وأبلغ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت أعضاء اللجنة بأنه لا يمكن تقييد المظاهرات بمقتضى أنظمة حالة الطوارئ في وقت تعمل فيه الكنيست.

وتريد أحزاب الحكومة الإسرائيلية تقييد ومنع المظاهرات الداعية لاستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما ترفض احزاب المعارضة منع هذه المظاهرات.

وفي الغضون، فقد قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “تم نشر الآلاف من افراد الشرطة بما فيهم من شرطة الحدود والمتطوعين ومئات من جنود الجيش في كافة ارجاء إسرائيل لتطبيق القانون بشان انظمة الطوارئ بين المدن والبلدات وداخلها”.

وأضافت “سيتم نشر افراد قسم المرور على المحاور الرئيسية وعلى مشارف البلدات، بالإضافة إلى انشطة التفتيش والإشراف على حركة المرور بين المدن، وسيتم نصب حواجز دائمة ومتنقلة هذا وتقوم دوريات شرطية بالتنقل بواسطة المركبات وأيضا على الاقدام بين وداخل البلدات بهدف منع التجمهر وخروج المواطنين الى الأماكن العامة بشكلٍ منافٍ لانظمة الطوارئ. وكذلك الإشراف على تشغيل المحال التجارية المسموح لها بالعمل، ومن ناحية أخرى التأكد من عدم نشاط المحال التجارية التي تم حظر أنشطتها”.