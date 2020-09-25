إيطاليا: انخفاض طفيف في ضحايا وإصابات كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت وزارة الصحة الإيطالية عن انخفاض طفيف سواء أكان من ناحية ضحايا أم على صعيد الإصابات بوباء كوفيد 19.

وأظهر التقرير اليومي للوزارة، والذي يمكن الإطلاع عليه على موقع الدفاع المدني، أيضا، أن “هناك 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا”، مقارنة بـ1786 إصابة سجلت أمس.

وذكر التقرير أنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 20 حالة وفاة أخرى”، مقابل 23 ضحية أمس، “ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 35,801 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وأشارت الوزارة الى أنه “تم تسجيل 938 حالة إيجابية أكثر من أمس، وهو ما يجعل إجمالي عديد المصابين حاليًا 47,718”. وأنه “حتى الآن، تماثل للشفاء 222,716 شخصاً من فيروس كورونا”، منهم “954 خلال الـ24 ساعة الماضية”. واختتم مشيرا الى أن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة بلغ 244″، أي “بفارق شخصين عن يوم أمس”.