المفوضية الأوروبية تعلن الاستئناف ضد آبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية اليوم التقدم بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية للاعتراض على حكمها الصادر في تموز/يوليو الماضي بشان قضية مساعدات دولة لشركة آبل في جمهورية ايرلندا.

وكانت المحكمة قد ألغت قراراً للمفوضية الأوروبية عام 2016 يفيد بأن ايرلندا منحت مساعدات غير قانونية لأبل عن طريق إعفاءات ضريبية انتقائية، وأن على الشركة دفع مبلغ 13 مليار يورو لايرلندا.

وترى المفوضية أن محكمة العدل الأوروبية ارتكبت عدداً من الأخطاء في حكمها والذي يثير تساؤلات مهمة حول تطبيق مساعدات الدولة.

وترى المفوضية ضرورة تمتع الشركات الكبيرة والصغيرة بنفس المزايا في المعاملة وأن تدفع نصيبها العادل من الضرائب، ووفق بيانها، فـ”إن قيام بعض الدول بمنح الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات مزايا ضريبية غير متاحة للآخرين يضر بالمنافسة العادلة وينتهك قواعد مساعدات الدولة المعمول بها أوربياً”.

وتصر المفوضية على نيتها الاستمرار في استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان دفع الشركات لحصصها العادلة من الضرائب، فـ”نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود لتنفيذ التشريعات ومعالجة الثغرات وضمان الشفافية”، وفق البيان.