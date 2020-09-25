منظمة الصحة العالمية: لا يمكن السماح لأنفسنا بإعادة فتح الملاعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت منظمة الصحة العالمية، إن لا يمكن السماح لأنفسنا بإعادة فتح ملاعب كرة القدم.

واضاف نائب مدير منظمة الصحة العالمية، رانييري غويرّا في تصريحات لإذاعة (إن بلو) الكاثوليكية التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الجمعة: “لا أعتقد أنه يمكننا تحمل فرص فتح أخرى لا يمكن السيطرة عليها، كما هي الحال في الملاعب”.

وتابع غويرّا، “أتفهم أن من الضروري العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن”، لكن “الحذر أمر لا بد منه”. واختتم بالقول، إنه “على أية حال، سيكون الانضباط الصارم للغاية من جانب المشجعين مطلوبًا.”