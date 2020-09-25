رئيس النواب الإيطالي: جوليو ريجيني في فكري دائمًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، أن جوليو ريجيني “في فكري دائمًا”، ووعد بخطوات أخرى قريبا.

ورد ذلك بشأن حادث اختطاف ومقتل الباحث الايطالي الشاب، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وأضاف فيكو في مقابلة مع صحيفة (Fanpage) الإلكترونية، الجمعة، “نعلم أن جوليو ريجيني قد تعرض للخطف والتعذيب والقتل على يد الدولة المصرية أو من قبل بعض الأجزاء الداخلية التي تنتمي الى الدولة”.

واشار رئيس مجلس النواب الى أن “القضاء الإيطالي أدخل خمسة أشخاص في سجل المشتبه بهم، وعليه أن يواصل العمل على مستوى وكالات النيابة بشكل قاطع”، مشددا على أنه “يجب إجراء المحاكمة مهما حدث، وهذا ما نطلبه من مصر، ونحن نطالب بالتعاون من جانبها باستمرار”.

وخلص فيكو مكررا القول، إن “جوليو ريجيني في أفكاري دائمًا، وآمل أن تتخذ إجراءات أخرى قريبًا”.