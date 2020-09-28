وزيرة داخلية إيطاليا: استخدام الموارد الأوروبية لمحاربة اللامساواة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الى استخدم الموارد الأوروبية لمحاربة اللامساواة.

وخلال اللقاء الاستثنائي مع البابا فرنسيس في صالة (نيرفي) بالقصر الرسولي، لمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس مفتشية الفاتيكان، أضافت وزيرة الداخلية، أن “تجربة وباء كوفيد 19 سلطت الضوء على صعوبات اجتماعية واقتصادية مدت ظلالها المهددة للمستقبل. ومع ذلك، فإن التدابير المالية التي اتخذتها أوروبا، القوية والمؤثرة، تفتح سيناريوهات مشجعة لتعافي الاقتصاد القاري”.

وذكرت الوزيرة أنه “سيتعين علينا أن نستخدمها بسرعة وببصيرة، كذلك لمكافحة اللامساواة القديمة والجديدة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تمزيق النسيج المدني وإثارة الانهيار المهين”.

واختتمت لامورجيزي مشيرة الى أن “معالجة الضيق في الضواحي، سواء أكانت جغرافية أم روحية، جهد لا يمكننا تأجيله أو تركه غير مكتمل”.