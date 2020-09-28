عميد كلية الطب بالجامعة الكاثوليكية ينضم لمجلس ادارة مستشفى (ماتر أولبيا) الايطالي-القطري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انضم عميد كلية الطب والجراحة بالجامعة الكاثوليكية (القلب الأقدس) في روما، روكو بيلانتوني، الى مجلس ادارة مستشفى (ماتر أولبيا) في جزيرة سردينيا.

مستشفى (ماتر أولبيا) هو ثمرة تعاون بين الصندوق الوقفي لمؤسسة قطر ومؤسسة مستشفى أغوستينو جيميللي في العاصمة الايطالية روما.

وقال البروفيسور بيلانتوني، في مقابلة مع صحيفة (سردينيا الجديدة) غداة تجديد مجلس ادارة المستشفى، “أنا متفائل بطبيعتي، وأيضًا متفائل جدًا بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه (ماتر أولبيا) في جزيرة سردينيا. لقد أجريت بالفعل اتصالات هاتفية مع قادة الإقليم وادارة الصحة العامة. لدينا اتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات الفنية في وقت قصير كي تشمل مستشفانا في شبكة الصحة في سردينيا، مع التمتع بكامل الحقوق. ونحن على استعداد لتنفيذ ما يطلب منا “.

وأعلن عضو مجلس الادارة الجديد للمسشفى أن “(ماتر أولبيا) سيقدم مساهمة حاسمة من خلال افتتاح مركز العلاج الإشعاعي، الذي سيستضيف المرضى الأوائل في بداية عام 2021” وقال “هذا استثمار قدره خمسة عشر مليون يورو لتقديم علاج إشعاعي مزود بثلاث أدوات متطورة: روبوت للعلاج الإشعاعي للدماغ، الذي لا يتوفر الا لدى قلة في أوروبا ولا نمتلكه في مستشفى جيمللي العاصمي، وجهاز يدمج العلاج الإشعاعي والرنين المغناطيسي، وآلة تعمل بالذكاء الاصطناعي”.

وتعقيبا على تعيين مجلس الادارة الجديد للمستشفى، نوه رئيس اتحاد الصناعيين في مقاطعة سردينيا، ماوريتسيو دي باسكالي، بأن لـ (ماتر أولبيا) “قيمة كبيرة ولم يكشف بعد عن إمكاناته الكاملة”. وقال “نحن على ثقة من أن مجلس الإدارة الجديد يمكن أن يعمل بهذا المعنى، مما يجعل الإقليم يحقق قفزة نوعية في قطاع الصحة “.

وبدوره، قال مسؤول الصحة الإقليمي في سردينيا، ماريو نيدو “أتمنى للبروفيسور بيلانتوني التوفيق في منصبه الجديد، فهو طبيب ذو خلفية مهنية ذات قيمة بلا منازع ونأمل أن نبدأ معه مناقشة مثمرة لصالح المواطنين والنظام الصحي بأكمله في جزيرتنا”.

ووُلِد بيلانتوني في بلدة فيلا سان جوفاني (مقاطعة ريجيو كالابريا) ، وتخرج في الطب والجراحة من الجامعة الكاثوليكية في روما في العام الدراسي 1976-77 وحصل على تخصصات في جراحة المسالك البولية والجراحة العامة في نفس الجامعة. شغل في السابق منصب نائب رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة الأورام (سيكو). وهو عضو مؤسس في الجمعية الأوروبية لجراحة الغدد الصماء (ESES). بيلانتوني كان على رأس المسؤولين في مشروع تحويل قسم كولومبوس (التابع لمستشفى جيميللي) الى قسم لاستقبال مرضى كوفيد- 19 بالعاصمة الايطالية.