وفد فتحاوي يطلع مصر على نتائج الحوار مع حماس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القاهرة- أطلع وفد فلسطيني، اليوم الإثنين، الحكومة المصرية على نتائج الحوارات التي عقدها مع حركة (حماس) والمتوقع أن تتكلل قريبا بالإعلان عن موعد للانتخابات الفلسطينية العامة.

ووصل الوفد الفلسطيني إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد حوار استمر 3 ايام عقد في القنصلية الفلسطينية في اسطنبول، قبل لقاءات إضافية عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ، كلاً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح والسيد روحي فتوح عضو اللجنة، وذلك بمقر وزارة الخارجية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ، أحمد حافظ إن “الوزير شُكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن”.

وأضاف إن” المسئوليّن الفلسطينيين نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة وإعادة توحيد الصف الفلسطيني”.

وتابع المتحدث المصري “حيث أكدا في هذا الصدد على محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المُصالحة المرجوة”.

وبدوره، فقد أكد الوزير المصري على “استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة”.