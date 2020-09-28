نائب رئيس المفوضية يطالب بريطانيا بتسريع العمل لتنفيذ اتفاق بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروش تشيفتشوفيتش، بريطانيا بالإسراع في تطبيق كافة بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين الاتحاد والتي نظمت انسحابها منه (بريكست).

وكان المسؤول الأوروبي يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عقب الاجتماع الثالث للجنة الأوروبية – البريطانية المشتركة المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق بريكست وحل النزاعات.

وأشار تشيفتشوفيتش إلى وجود بعض الثغرات في طريقة تطبيق بريطانيا للاتفاق بخصوص حقوق المواطنين، ملاحظاً وجود تأخير واضح من طرف لندن في تطبيق البروتوكول المتعلق بالوضع الجمركي لجزيرة ايرلندا.

هذا ولا زال الخلاف قائماً، وفق كلام نائب رئيسة المفوضية، بين بروكسل ولندن بشأن قانون السوق الداخلية الذي تسعى بريطانيا لتمريره على حساب البروتوكول الخاص بايرلندا الموجود في اطار اتفاق بريكست.

ويرى الأوروبيون أن على بريطانيا سحب المواد الإشكالية والخلافية الموجودة في نص قانونها قبل نهاية الشهر الجاري، فيما لو أرادت التوصل إلى اتفاق تجاري ضمن الآجال المحددة.

وشدد تشيفتشوفيتش على أن البروتوكول الخاص بإيرلندا يشكل جزءاً أساسياً من اتفاق الانسحاب، فـ”لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق ولا تعديله أو تأويله”، وفق كلامه.

هذا ومن المقرر أن تبدأ يوم غد الجولة التاسعة من المفاوضات الأوروبية البريطانية الرامية إلى ابرام اتفاق شراكة تجارية بين الطرفين بعد أن أصحبت بريطانيا خارج النادي الأوروبية في 31 كانون الثاني/يناير هذا العام.