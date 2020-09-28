حماس: انتخابات تتبعها وحدة وطنية فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول كبير في حركة (حماس) إن الحركة تسعى مع حركة (فتح) إلى انتخابات يتبعها تشكيل وحدة وطنية فلسطينية، لافتا إلى أن ” الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدون لإرسال مراقبين على الانتخابات الفلسطينية”.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران خلال ندوة صحفية نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عبر الإنترنت: “نريد الذهاب إلى الانتخابات بقدر كبير من التوافق، يتبعها تشكيل وحدة وطنية فلسطينية يشارك فيها كل أطياف الشعب الفلسطيني، الذين فازوا في الانتخابات وغيرهم”.

واضاف بشأن الحوار مع حركة (فتح): “توافقنا على تنفيذ خطوات لتهيئة الأجواء، وألا تنظم هذه الانتخابات إلا بعدما أن يشعر شعبنا بالثقة في نجاح هذه الخطوة”.

وتابع بدران: “الانتخابات التشريعية هي خطوة أولى في تشكيل المجلس الوطني الجديد،على أن يتم استكمال تشكيله في فترة قصيرة من خلال الانتخابات في المناطق التي يمكن تنظيمها، وبالتوافق في المناطق الأخرى”.

وأشار إلى أن “حوار اسطنبول تركز على مناقشة كيفية تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين، واستكمال هيكلية القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، والوصول إلى شراكة وطنية كاملة في جميع الملفات”.

وقال بدران: “الحوار كان في ضيافة تركيا، وليس تحت رعايتها، حيث كان الحوار فلسطينيا فلسطينيا، وهذا ما يعطي الطرفين حرية وسلاسة، مع الاحترام لكل الجهات الراعية للحوارات السابقة”.

واضاف: “نسعى لشراكة في القرار، وفي الميدان وفي المقاومة، وفي المؤسسات الفلسطينية، وأهمها منظمة التحرير الفلسطينية، وكل المؤسسات المنبثقة عنها”.

وتابع بدران: “توافقنا مع حركة فتح على ضرورة العودة لشعبنا الفلسطيني صاحب الحق الأصلي والوحيد في اختيار قيادته، وتمثيله في المؤسسات من خلال الانتخابات”.

وشدد على أن “التفاهمات التي توصلت إليها حركتا حماس وفتح في لقاء اسطنبول ليست بديلة عن الحوار الوطني العام”.

وقال بدران: “فتح وحماس معنيتان بكسب ثقة شعبنا الفلسطيني، وإعادة الشعور بأن هناك جدية وإمكانية العودة إلى الوحدة وطنية”. واضاف: “أي تفاهم ثنائي بيننا وبين فتح لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التنفيذ إلا بعد موافقة الفصائل الفلسطينية”.

وتابع بدران: “معظم الدول العربية رحبت بالمصالحة الفلسطينية، وعلى الأقل لا يوجد اعتراض رسمي من أي دولة عربية”.