ايطاليا: 16 وفاة جديدة بكورونا والاصابات اليومية 1494

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الاثنين تراجعا في عدد المصابين بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم الاعلان عن 1494 اصابة جديدة، مقابل الـ 1766 المعلنين مساء الاحد، بينما تم تسجيل 16 وفاة جديدة (17 أمس).

ووفق بيانات وزارة الصحة، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 35 ألفا و851.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 50 ألفا و323، وهي المرة الاولى التي تتعدى فيها حاجز الـ50 الفا منذ 27 أيار/مايو الماضي

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 225 ألفا و190، بعد أن تماثل 773 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ويصل بذلك العدد التراكمي للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 311 ألف و364.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ألفين و977 (اثر استقبالها 131 مريضا جديدا)، بينهم 264 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 10 مرضى بين أمس واليوم)