دي مايو يشارك في اجتماع وزاري دولي بشأن اصلاح مجلس الامن الأممي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعلنت ايطاليا أن وزير الخارجية لويجي دي مايو شارك اليوم في اجتماع وزاري افتراضي لمجموعة (متحدون من أجل التوافق، UfC) لتقييم حالة مبادرة عملية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وافادت الخارجية الايطالية بأن الاجتماع انعقد بدعوة من ايطاليا.

وأشار بيان للمجموعة صدر في اعقاب الاجتماع الافتراضي، الى جائحة كوفيد -19 المأساوية سمحت بعقد اجتماعين فقط للمفاوضات الحكومية الدولية (IGN) بشأن إصلاح مجلس الأمن، وأبرزت (IGN) في اجتماعها الاخير التزام الدول الأعضاء بعملية الإصلاح، كما أبرزت في الوقت نفسه استمرار تباين الآراء بشأن الجوانب الرئيسية للإصلاح، مثل حق النقض والعضوية.

وأعرب وزراء مجموعة (متحدون من أجل التوافق) في اجتماعهم اليوم الالتزام بشدة بالتوصل إلى حل توافقي لهذه القضية طويلة الأمد، مؤكدين مجددًا أن المفاوضات الحكومية الدولية لا تزال هو المكان الشرعي الوحيد لمناقشة إصلاح مجلس الأمن، بشفافية كاملة وبمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبهذا المعنى، جدد وزراء المجموعة الضرورة الملحة لتوصل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للاتفاق على نموذج إصلاح قادر على جعل مجلس الأمن الموسع في المستقبل أكثر ديمقراطية وخضوعا للمساءلة وتمثيلا وشفافية وفعالية، باعتبار أن من شأن ازدياد شرعية عضوية المجلس تنمية الثقة في الأمم المتحدة وتعزز التعددية.

لذلك دعا وزراء مجموعة (متحدون من أجل التوافق) جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في البحث عن حل وسط عادل ومنصف يلبي المصلحة الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوًا ، ويحصل على أوسع دعم سياسي ممكن.

تمشيا مع نهجهم، وافق وزراء مجموعة (UfC) على مواصلة العمل لدعم تطلعات البلدان الأفريقية لتمثيل أكثر إنصافا لقارتهم في مجلس الأمن بعد إصلاحه، فضلا عن تطلعات المناطق النامية الأخرى

وأكد وزراء المجموعة معارضتهم لتوسيع مجلس الأمن إلى أعضاء دائمين جدد: فمجلس مجلس أمن فعال وديمقراطي لا يمكن اصلاحه بإضافة أعضاء جدد يتمتعون بحقوق وطنية حصرية وامتيازات غير متكافئة.